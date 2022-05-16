На войне в Украине погиб командир роты белорусского батальона Кастуся Калиновского Павел «Волат».

Об этом сообщили в Telegram-калане батальона. «Сегодня наш батальон понес огромные потери. В ходе операции по освобождению украинского села от российской оккупации был смертельно ранен командир роты, военнослужащий нашего батальона Павел «Волат». Его пытались доставить в больницу в критическом состоянии, но не успели», – говорится в сообщении.

Есть информация, что это шестой белорус, погибший в Украине с февраля 2022 года, воюя против российских оккупантов.

Напомним, ранее сообщалось, что белорусский батальон имени Кастуся Калиновского вошел в состав ВСУ, а бойцы приняли присягу.