В Украине новый премьер-министр

Верховная рада уволила премьер-министра Украины. За отставку Алексея Гончарука проголосовали 353 депутата, голосовавших против – не было, 49 – воздержались, 9 – не голосовали, сообщает Голос Америки.

Увольнение премьер-министра влечет за собой отставку всего состава кабинета министров.

Новым главой правительства Верховная рада избрала Дениса Шмыгаля – бывшего вице-премьера. За него проголосовал 291 депутат при необходимых 226. Большинство в Раде у фракции «Слуга народа» – сторонников президента Владимира Зеленского.

Кандидатуру Шмыгаля выдвинул лично глава государства. В кабинете Гончарука он был не только вице-премьером, но и недолгое время министром развития общин и территорий. До того – с августа прошлого года по начало февраля нынешнего Шмыгаль возглавлял Ивано-Франковскую областную администрацию.

Нового премьера Дениса Шмыгаля считают человеком украинского олигарха Рината Ахметова, с которым, как утверждают СМИ, в последнее время сблизился президент Зеленский.