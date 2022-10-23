Министр обороны Сергей Шойгу предупредил министров обороны США, Великобритании, Франции и Турции о провокации, которую якобы готовит Киев на территории Украины. Как пишет «Интерфакс», российский министр рассказал Ллойду Остину, Бену Уоллесу, Себастьяну Лекорню и Хулуси Акару об угрозе оружия массового поражения.

В разговоре с Лекорню российский министр высказал «озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы», пишет ведомство. Затем Шойгу поднял эти же темы с Акаром и Уоллесом.

Изначально о подготовке провокации с «грязной» или маломощной ядерной бомбой сообщило 23 октября РИА «Новости» со ссылкой на «заслуживающие доверия источники в разных странах», что Киев готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой «грязной бомбы».

«Одновременно с этим по поручению Владимира Зеленского сотрудники Офиса президента Украины из его близкого окружения осуществляют негласные контакты с представителями Великобритании по вопросу возможной передачи киевским властям компонентов ядерного оружия», — говорится в материале.

Агентство пишет, что Киев якобы намерен обвинить Москву в применении оружия массового уничтожения, а после этого «Запад вновь попытается поднять вопрос о лишении России статуса постоянного члена Совбеза ООН». Неназванные источники рассказали, что работы над «грязной бомбой» находятся на завершающей стадии.

«Абсолютный и совершенно предсказуемый абсурд в исполнении субъектов, которые по-прежнему продолжают верить в то, что можно нагло врать — и в это кто-то поверит», — отреагировал на заявления Шойгу советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Грязная бомба или радиологическое рассеивающее устройство (РРП) совмещает в себе радиоактивный материал с обычной взрывчаткой. Такое оружие загрязняет территорию вокруг зоны взрыва радиоактивным материалом. (moscowtimes.ru)