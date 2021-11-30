Депутаты Верховной рады предлагают установить день украинского борща. Об этом говорится в зарегистрированном во вторник в парламенте проекте соответствующего постановления.

Текст проекта, инициированный 23 депутатами, пока не опубликован, однако одна из сторонников нового праздника — заместитель председателя президентской фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук написала в Facebook, что «после принятия документа день украинского борща будет праздноваться каждый год во вторую субботу сентября».

Депутат от фракции «Голос» Ярослав Юрчишин, также подписавшийся под проектом, считает, что «день украинского борща должен стать фантастическим праздником», когда граждане бы устраивали фестивали национальной кухни, готовили блюдо дома и даже устраивали соревнования на самый вкусный борщ. «Это поддержка украинского духа и популяризация чего-то исключительно украинского. В конце концов, один из тех туристических магнитов, которые нам так необходимы», — написал он в Facebook.

Весной власти Украины подали заявку на включение в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО процесса приготовления борща как блюда украинской национальной кухни, особо подчеркнув, что борщ, по их мнению, принадлежит исключительно Украине, а не России.