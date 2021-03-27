В Украине большинство регионов вошли в «красную зону» карантина

13-ти из 25-ти регионов Украины присвоен максимальный, «красный» уровень эпидемической опасности из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на сайте Минздрава страны.

Так, в «красной зоне» карантина оказались Киев, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Ровенская, Черниговская, Черкасская, а также Черновицкая области.

Еще 11 регионов находятся в предупредительной «оранжевой зоне» – Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская и Хмельницкая области.

В «желтой зоне» осталась Херсонская область, а в «зеленой» не оказалось никого.

Отметим, что в «красной зоне» действуют наиболее жесткие ограничения. Там закрыты заведения общественного питания и культуры, спортзалы, бассейны и непродовольственные рынки. Местным жителям запрещается проводить массовые, спортивные и другие аналогичные мероприятия, посещать учебные учреждения, кроме детских садов и младших классов школ. Кроме того, действуют ограничения на регулярные транспортные перевозки.

Напомним, что до 30 апреля на Украине действует режим чрезвычайной ситуации и общий карантин.

По последним данным, в стране выявлен 1 632 131 случай заражения коронавирусом, в том числе 17 424 – за последние сутки. Всего с начала пандемии скончался 31 751 заболевший, 1 297 282 пациентов выздоровели(aif. ru)