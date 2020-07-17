В Twitter сообщили, что хакеры взломали около 130 аккаунтов

«Насколько нам известно на данный момент, нападавшие в той или иной степени атаковали приблизительно 130 аккаунтов. Нападавшие сумели установить контроль над небольшим количеством этих аккаунтов и разместили сообщения на них», — уточнила служба поддержки.

Twitter полагает, что расследование случившегося займет еще несколько дней. Компания пытается установить, удалось ли хакерам, которые взломали учетные записи, завладеть важной информацией, не предназначенной для посторонних лиц. Загрузка данных в аккаунты Twitter все еще не возобновлена. Компания обещает в сжатые сроки принять меры, позволяющие предотвратить повторение атаки.

Вечером в среду на страницах в Twitter нескольких американских корпораций и известных людей появились сообщения приблизительно одинакового содержания. В них предполагаемые мошенники призывали пользователей переводить средства в криптовалюте на указанный в сообщениях счет. В обмен они предлагали вернуть сумму в двойном размере.

Вероятным атакам подверглись учетные записи Apple и Uber. Кроме того, взломаны были личные страницы главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, основателя компании Microsoft Билла Гейтса, главы компании Amazon и богатейшего в мире человека Джеффа Безоса, главы инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, рэп-музыканта Канье Уэста, бывшего президента США Барака Обамы (2009-2017), бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который, как ожидается, будет кандидатом от Демократической партии на президентских выборах.(ТАСС)