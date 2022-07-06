В Анкаре прошла церемония официальной встречи президента Сомали Хасана Шейха Махмуда, прибывшего с официальным визитом в Турцию, сообщает Анадолу.

Глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган встретил сомалийского коллегу у входа в Президентский комплекс.

Прозвучали государственные гимны двух стран.

Махмуд приветствовал строй почетного караула.

У Президентского комплекса были вывешены 16 флагов – по числу тюркских стран, существовавших на протяжении истории.

Представители государства и правительства Турции были представлены президенту Сомали, а члены делегации Сомали – главе турецкого государства.

В состав турецкой делегации на церемонии вошли: министр казначейства и финансов Нуреддин Небати, министр национального образования Махмут Озер, министр национальной обороны Хулуси Акар, глава Управления по связям Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын и др.

Далее начались переговоры в формате один на один и в расширенном составе.