В Анкаре прошла церемония официальной встречи президента Сомали Хасана Шейха Махмуда, прибывшего с официальным визитом в Турцию, сообщает Анадолу.
Глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган встретил сомалийского коллегу у входа в Президентский комплекс.
Прозвучали государственные гимны двух стран.
Махмуд приветствовал строй почетного караула.
У Президентского комплекса были вывешены 16 флагов – по числу тюркских стран, существовавших на протяжении истории.
Представители государства и правительства Турции были представлены президенту Сомали, а члены делегации Сомали – главе турецкого государства.
В состав турецкой делегации на церемонии вошли: министр казначейства и финансов Нуреддин Небати, министр национального образования Махмут Озер, министр национальной обороны Хулуси Акар, глава Управления по связям Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын и др.
Далее начались переговоры в формате один на один и в расширенном составе.