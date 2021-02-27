В Турции ждут участия Путина в церемонии заливки бетона для АЭС «Аккую»

В Турции ожидают участия российского президента Владимира Путина в церемонии заливки бетона в основание третьего реактора АЭС «Аккую», сообщает TACC, ссылаясь на заявление министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза.

Он уточнил, что мероприятие намечено на 10 марта. Планируется, что в нём в онлайн-режиме будут участвовать главы РФ и Турции.

В ноябре прошлого года турецкое министерство энергетики выдало лицензию на строительство третьего энергоблока АЭС «Аккую», которая возводится на основе соглашения, подписанного между Москвой и Анкарой в 2010 году.

Строительство первого энергоблока станции началось в апреле 2018 года. Всего по проекту должно быть возведено четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР1200 поколения «3+».

Первый реактор станции планируется запустить в 2023 году.