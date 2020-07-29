В Турции заявили, что готовы «устранить обеспокоенность» США несовместимостью С-400 и F-35

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил в среду о готовности Анкары «устранить обеспокоенность» США из-за несовместимости американских истребителей пятого поколения F-35 и российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

«Турция продолжала производить ключевые компоненты для F-35, несмотря на пандемию и исключение ее из числа стран — участников проекта по их созданию. Я хотел бы подчеркнуть, что Турция является не клиентом в программе по производству F-35, а партнером. Мы готовы с технической точки зрения устранить обеспокоенность Соединенных Штатов по вопросу несовместимости С-400 и F-35», — подчеркнул Акар в видеозаписи, распространенной на странице оборонного ведомства в Twitter.

Между тем Министерство обороны США 20 июля сообщило, что ВВС США приняли решение выкупить у американской корпорации Lockheed Martin предназначавшиеся для Турции восемь истребителей пятого поколения F-35 за $862 млн. Произведенные для республики восемь F-35 будут приобретены в рамках модификации ранее заключенного контракта с американской корпорацией. В рамках данного соглашения ВВС закупили у компании дополнительно шесть истребителей F-35A.(ТАСС)