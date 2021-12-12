Шесть случаев заражения вариантом коронавируса «омикрон» зарегистрировано в Турции.

Как передает Анадолу, об этом заявил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

«В Турции зафиксировано шесть случаев заражение штаммом «омикрон». Один человек выявлен в Стамбуле и пятеро — в Измире», — сказал Коджа.

Всемирная организация здравоохранения классифицировала новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой «омикрон».