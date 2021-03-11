В Турции выявили более 41 тыс. случаев заражения британским штаммом коронавируса

Более 41 тыс. случаев заражения британским штаммом коронавируса выявлено в Турции.

Как передает ТАСС, об этом сообщил в среду министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

«На сегодняшний день в 76 провинциях зафиксировано 41 488 случаев заражения британским штаммом, в девяти провинциях выявлен 61 случай заражения южноафриканским штаммом, в одной провинции зарегистрирован случая заражения калифорнийско-нью-йоркским штаммом и еще один случай заражения бразильским штаммом коронавируса», — говорится в записи главы Минздрава на его странице в Twitter.