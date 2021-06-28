В рамках стартовавшей в Турции с 14 января кампании массовой вакцинации было введено более 47,2 млн доз вакцины против COVID-19. Об этом говорится в сообщении Минздрава республики в воскресенье. По данным ведомства, в общей сложности более 32,4 миллиона человек получили первые дозы, а более 14,8 млн человек прошли полную вакцинацию.

До настоящего времени в Турции выздоровели свыше 5,2 млн пациентов с коронавирусной инфекцией. По данным ведомства, за последние сутки в стране подтверждено еще 52 летальных исходов от коронавируса нового типа, а общее число жертв заболевания достигло 49 576.

В министерстве добавили, что суммарное количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило более 5,4 млн человек, за последние сутки еще у 4 883 человек тесты на вирус дали положительный результат. Согласно информации Минздрава, с начала вспышки заболевания проведено свыше 60,1 млн тестов на наличие COVID-19.