Болельщик, который следил за матчем чемпионата Турции между «Трабзонспором» и «Коньяспором» (2:1) с трибун стадиона почувствовал себя плохо во время игры и был госпитализирован в больницу.

45-летний Эйюп Юсуф (так звали болельщика) от переживаний после первого гола своей команды почувствовал себя плохо. Первую помощь ему оказали медработники прямо на стадионе, после чего его доставили в больницу. Но, несмотря на все старания врачей спасти жизнь болельщику, который перенес сердечный приступ, не удалось. У него осталось трое детей.