Верховный совет по радио и телевидению Турции (RTÜK) в 2021 году наложил штраф в размере 21,5 млн турецких лир (1,84 млн долларов) на телеканалы с критической позицией в отношении правительства, сообщает Turkish Minute.

Член RTÜK Илхан Ташчи заявил в социальных сетях, что в 2021 году вещатели, критикующие правительство, получили 71 штраф на сумму 21,5 млн турецких лир, указывает издание.