Верховный совет по радио и телевидению Турции (RTÜK) в 2021 году наложил штраф в размере 21,5 млн турецких лир (1,84 млн долларов) на телеканалы с критической позицией в отношении правительства, сообщает Turkish Minute.
Член RTÜK Илхан Ташчи заявил в социальных сетях, что в 2021 году вещатели, критикующие правительство, получили 71 штраф на сумму 21,5 млн турецких лир, указывает издание.
Наибольшее количество штрафов, а именно 23, получил оппозиционный канал Halk TV, за ним следует TELE 1 с 21 штрафом, написал Ташчи в Twitter.
Отмечается, что RTÜK в период с 1 января по 24 декабря 2021 года выписал 15 штрафов в отношении FOX TV, восемь — KRT и четыре — Habertürk.
Ташчи добавил, что на проправительственные каналы не был наложен штраф, хотя на них было подано 100 тыс. жалоб, добавив, что 800 сотрудников RTÜK смотрят только четыре канала.
Оппозиционные СМИ обвиняют RTÜK в содействии усилению цензуры в стране путём введения карательных и несоразмерных санкций в отношении независимых теле- и радиостанций, критикующих правительство Партии справедливости и развития (ПСР).
По данным «Репортёров без границ» (RSF), 85% национальных СМИ в Турции принадлежат проправительственным бизнесменам и поддерживают официальную позицию. (МК-Турция)