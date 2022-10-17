В Турции идет работа по созданию национального истребителя пятого поколения. Об этом сообщил гендиректор аэрокосмической компании (TUSAŞ) Темель Котиль, передает «Анадолу«.

Он обратил внимание на то, что у США есть F-22 и F-35, у России — самолет Су-57, а у Китая — J-20.

«А у турков будет турецкий истребитель Milli Muharip. Это истребитель пятого поколения», — процитировали слова Котиля в газете Yeni Akit.

Ранее глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявлял о том, что турецкий национальный истребитель собираются продемонстрировать в 2023 году.