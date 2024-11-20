Стала известна судьба НЛО, сбитого американским истребителем над озером Гурон на границе США и Канады. Об этом сообщает CTV News.

Восьмиугольный объект со свисающими тросами заметили над Гуроном 12 февраля 2023 года. Истребитель F-16 выпустил в него две ракеты, после чего обломки объекта медленно опустились в воду. В течение четырех дней их искали Королевская канадская конная полиция и американская береговая охрана. 16 октября поисковую операцию свернули из-за ухудшившейся погоды.

CTV News направило запрос в министерство национальной обороны Канады и добилось обнародования документов о дальнейшей судьбе объекта. Как выяснилось, конная полиция продолжила поиски, нашла обломки и увезла их для анализа. Его результаты так и не опубликовали.