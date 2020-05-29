В Турции прошло приуроченное к 567-й годовщине завоевания Стамбула морское шествие

Группы молодежных активистов и спортсменов организовали в пятницу на Босфоре акцию, приуроченную к 567-й годовщине завоевания Стамбула, сообщает Агентство Анадолу.

В «морском шествии» приняли участие более 30 катеров и парусников, проплывших у президентской резиденции в стамбульском районе Тарабья.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал участников акции с балкона своей резиденции.

В пятницу вечером у дворца «Топкапы» в исторической части турецкого мегаполиса состоится концерт с участием военного оркестра Генерального штаба Вооруженных сил Турции «Мехтер».