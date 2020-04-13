В Турции продолжат практику введения комендантского часа на выходные дни

Турция с решимостью продолжает борьбу с распространением коронавируса нового типа (Covid-19), заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания Кабинета министров республики, сообщает Агентство Анадолу.

Глава государства сообщил, что в рамках мер по предотвращению распространения заболевания власти страны продолжат практику введения комендантского часа на выходные дни. Президент объявил, что очередной запрет на выход из дома будет действовать с полуночи 17 апреля до 00:00 часов (по местному времени) 19 апреля.