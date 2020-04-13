В Турции продолжат практику введения комендантского часа на выходные дни

Турция с решимостью продолжает борьбу с распространением коронавируса нового типа (Covid-19), заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания Кабинета министров республики, сообщает Агентство Анадолу.

Глава государства сообщил, что в рамках мер по предотвращению распространения заболевания власти страны продолжат практику введения комендантского часа на выходные дни. Президент объявил, что очередной запрет на выход из дома будет действовать с полуночи 17 апреля до 00:00 часов (по местному времени) 19 апреля.

| 2020-04-13T21:02:34+00:00 13 апреля 2020, 22:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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