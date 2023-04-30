В турецкой провинции Ширнак перевернулся автобус с военнослужащими ВС Турции, 2 солдата погибли, еще 45 человек, в том числе 4 солдата, получили ранения.

Как сообщают турецкие СМИ, авария произошла на участке Балверен трассы Ширнак-Улудере.

На место аварии было отправлено большое количество машин скорой помощи. По предвательным данным, 2 солдата погибли и 45 человек, в том числе 4 солдата, получили ранения.

Губернатор Ширнака Осман Бильгин побывал на месте происшествия и был проинформирован об аварии.

Министерство национальной обороны Турции распространило заявление в связи с ДТП, в котором говорится:

«В автокатастрофе в Ширнаке двое наших героев погибли, а четверо получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы, начато их лечение. Да упокоит Аллах души погибших. Выражаем соболезнования их семьям и турецкому народу, желаем исцеления нашим раненым товарищам».