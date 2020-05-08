В Турции от коронавируса за сутки умерли 48 человек

Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки более чем на 1,8 тысячи, умерли 48 пациентов, общее число заразившихся превысило 135 тысяч.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Число умерших от коронавируса за сутки достигло минимального уровня с 1 апреля.

«Сегодня выявлено 1848 новых случаев, всего заразившихся — 135 569. Мы потеряли сегодня 48 пациентов, всего умерших — 3689. Вылечились сегодня 3412 пациентов, всего — 86 396 «, — написал Коджа в Twitter.