В Турции огласили приговор в отношении группы террористов Гюлена

Четвертый суд по особо тяжким делам города Анкары в четверг огласил судебный приговор в отношении очередной группы участников попытки насильственного захвата власти, совершенной 15 июля 2016 года сторонниками террористической организации Фетуллаха Гюлена (FETÖ), сообщает Агентство Анадолу.

Приговор озвучен по делу о действиях сторонников Гюлена, орудовавших в ночь кровавых событий на авиабазе «Акынджи» близ Анкары.

Один из участников попытки военного переворота 15 июля 2016 года — бывший полковник Вейсел Кавак, занимавший должность секретаря командования ВВС страны, также приговорен к 79 пожизненным срокам.

Бывший майор 143-й эскадрильи ВВС Турции, Али Карабулут также приговорен к 79 пожизненным срокам в тюрьме строгого режима.

Суд приговорил к 79 пожизненным срокам в тюрьме строгого режима и бывшего пилота ВВС Хусейн Тюрка, который в день попытки переворота принимал участие в нанесении авиаударов по зданиям парламента, управления спутниковой связи TÜRKSAT и Управления спецназа МВД.

Бывший офицер ВС Турции Мустафа Озкан приговорен к 3 пожизненным срокам в тюрьме строгого режима за причастность к бомбежке здания Управления полиции Анкары.

Пилоты Мехмет Юрдакул и Ильхами Айгюль, участвовавшие в нанесении авиаударов по Управлению безопасности Анкары, приговорены к трем пожизненным срокам каждый в тюрьме строгого режима.

Бывший генерал Тимурджан Эрмиш, организовавший в день попытки переворота — 15 июля 2016 года незаконное задержание командующего силами жандармерии Турции Галипа Менди, приговорен с пожизненному заключению в колонии строгого режима.

Пилоты ВВС Турции Мехмет Четин и Эртан Корал, участвовавшие в нанесении авиаударов по Управлению безопасности в сфере авиации приговорены к 8 пожизненным срокам в тюрьме строгого режима каждый.

В рамках дела о захвате авиабазы «Акынджы» террористами Фетуллаха Гюлена, принято решение выделить в отдельное производство дела шести обвиняемых, находящихся в бегах, в том числе, самого Гюлена и так называемого «имама ВВС» Адиля Оксюза.

Группа военнослужащих ВС Турции, состоящих в течении Гюлена, в ночь с 15 на 16 июля 2016 года предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране.

Действия хунты были решительно пресечены благодаря действиям руководства страны и органов правопорядка, а также рядовых граждан. Погиб 251 человек.

Главарь террористического течения находится в США. Его экстрадиции добивается Анкара.