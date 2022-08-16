Заместитель председателя правящей в Турции Партии справедливости и развития Хаяти Языджи не исключает возможность налаживания прямых контактов между Анкарой и Дамаском после 11-летнего перерыва. Об этом он сообщил в эфире телеканала NTV.

«Контакты с Дамаском могут стать прямыми, уровень отношений может быть повышен. В дипломатии диалог является одним из важнейших путей урегулирования имеющихся разногласий», — приводит во вторник телекомпания слова политика.

О перспективах налаживания диалога между двумя странами сообщил и Девлет Бахчели, лидер Партии националистического движения, которая считается партнером турецкого президента Тайипа Эрдогана по правящей коалиции. «Шаги, которые предпринимаются Турцией в вопросе Сирии, являются верными. Ни у кого не должны вызывать беспокойство заявления, касающиеся попыток установления мира между сирийской оппозицией и режимом [президента Башара] Асада», — цитирует NTV партийного лидера.