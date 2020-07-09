В Турции известным комикам грозит тюрьма за оскорбление Эрдогана

Турецкая прокуратура потребовала приговорить к тюремному заключению сроком до четырёх лет двух комиков по обвинению в оскорблении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Обвинение, подготовленное Генеральной государственной прокуратурой Стамбула, основано на заявлениях комика и актеров Метина Акпынара и Мюждата Гезена в телевизионной программе 21 декабря 2018 года.

По данным издания, судебное слушание по данному делу состоится в ближайшие дни.

Напомним, что в Турции оскорбление президента влечет за собой тюремное заключение на срок от одного до четырех лет.

Турецкое правительство использует сообщения в социальных сетях, карикатуры, репортажи и другие статьи в качестве доказательства обвинения людей в оскорблении президента. Надо сказать, что число дел резко возросло с тех пор, как нынешний президент Эрдоган вступил в должность в 2014 году. (МК-Турция)