В Турции испытали новый беспилотный летательный аппарат вертикального взлета и посадки разработки компании Baykar, сообщает Агентство Анадолу.

Согласно сообщению оборонной компании, дрон Bayraktar успешно набрал операционную высоту в 8 тыс. футов.

Соответствующие кадры размещены компанией в соцсетях.

Беспилотник, который планируется принять на вооружение уже в 2023 году, обладает возможностями автономного и полуавтономного полета, а также автономного взлета и посадки.

Новый дрон, в числе прочих, будет базироваться на флагмане ВМС Турции – десантном корабле TCG Anadolu.

Тактический беспилотник может также выполнять задачи мониторинга и сбора разведывательной информации.