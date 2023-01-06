В Турции двое полицейских были арестованы по обвинению в пособничестве и подстрекательстве к убийству бывшего лидера молодежного крыла Партии националистического движения (ПНД) Синана Атеша.

Синан Атеш был смертельно ранен в Анкаре 30 декабря. Когда Атеш выходил из квартиры в Кызылырмаке с другом, на них напали двое мужчин на мотоциклах. В результате Атеш получил пулевое ранение в голову и скончался вскоре после того, как его доставили в больницу.

По сообщениям турецких СМИ, на данный момент задержаны 18 подозреваемых в рамках расследования инцидента, начатого Главной прокуратурой Анкары. В ожидании суда задержаны десять подозреваемых.

Среди арестованных Ведат Балкая, который управлял мотоциклом во время нападения, и член правления одного из муниципальных отделений ПНД в Стамбуле Уфук Кёктюрк.

Мурат Джан Чолак и Ашкин Мерт Геленбей, сотрудники спецназа полиции, также были арестованы вместе с двумя другими подозреваемыми по обвинению в пособничестве и подстрекательстве к убийству.

Сообщается, что офицеров обвинили в перевозке из Стамбула в Анкару в фургоне Эрая Озягчи, который стрелял из пистолета во время нападения.

По сообщениям местных СМИ, Озягчи все еще находится на свободе.