Против премьер-министра Италии Джорджи Мелони подали иск в Международный уголовный суд (МУС) и обвинили в соучастии в геноциде на территории Газы. Об этом 7 октября сообщила газета La Repubblica.

«На меня, министра [обороны Гуидо] Крозетто и [главу МИД Антонио] Таяни, а также на генерального директора Leonardo [Роберто] Чинголани были поданы иски в Международный уголовный суд за соучастие в геноциде. Я думаю, что в мире и в истории нет другого случая подобного обвинения», — заявила премьер-министр, комментируя иск.

Она также открыто обвинила своих политических оппонентов в использовании «палестинского вопроса» для внутриполитической борьбы.