Депутаты парламента Турции подрались во время обсуждения бюджета Министерства внутренних дел на 2022-й год.

Информацию распространил турецкий телеканал NTV.

Во время выступления депутата от оппозиционной Республиканской народной партии Эркана Айдына министр внутренних дел Сулейман Сойлу назвал его «фальсификатором».

В ответ Э.Айдын заявил, что это слово применительно к самому министру.

На этот раз возмутились члены парламента от правящей Партии справедливости и развития. Они подошли к трибуне и попытались прервать выступление Э.Айдына. В результате, словесная перепалка перешла в рукопашную драку.

Спикер был вынужден объявить паузу в заседании законодательного органа.