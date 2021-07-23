В Турции зафиксировано 9 586 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало самым высоким показателем суточной заболеваемости с 25 мая, когда было зафиксировано 9 375 случаев инфицирования, сообщает турецкий Минздрав.

«За последние 24 часа сделано 214 196 тестов, выявлено 9 586 случаев [заражения коронавирусом]. Умерли 295 человек. Теперь общее число умерших составляет 50 450, а инфицированных — 5,514 млн», — сообщает турецкое ведомство.

Ранее министр культуры и туризма республики Мехмет Эрсой заявил, что Турция может закрыть свои границы для иностранцев в случае резкого роста распространения штамма коронавируса «дельта».

По его словам, если вакцинации ускорится, то Турция сможет вернуться к нормальной жизни, в противном случае нормализация затянется. Также министр отметил, что пока в стране все идет хорошо, Турция рассчитывает принять в текущем году 25 млн туристов, получив доход в $20 млрд.