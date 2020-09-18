В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 264 тыс.

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 62 человека, общее число жертв заболевания достигло 7 377.

Об этом, как передает Анадолу, сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 299 810, за прошедшие 24 часа 1 771 тест на наличие вируса дал положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 1 060 человек, общее число выздоровевших достигло 264 805.