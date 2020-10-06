«В Турции были пойманы работающие с РПК офицеры армянской разведки»

РПК и АСАЛА – две организации — два крыла терроризма, действующие в одной связке, таким мнением поделился с # турецкий эксперт Энгин Озер, комментируя вопрос участия боевиков в войне на стороне Армении.

«Россия не признает РПК террористической организацией, поэтому Москва никак не будет реагировать на переброску курдов на оккупированные территории Азербайджана. Турция уже привыкла к тому, что АСАЛА и РПК сотрудничают. Армянские спецсужбы помогают этим террористическим организациям, и несколько лет тому назад на территории Турции даже были пойманы некоторые работающие с РПК офицеры армянской разведки. Мы знаем, что между Арменией и РПК есть тесные отношения», — отметил эксперт.

По его словам, на самом деле сейчас Азербайджан проводит антитеррористическую операцию, как против сепаратистов, так и против курдских боевиков.

«Турция имеет полное право помогать Азербайджану вести операции против курдских боевиков, но для этого должно быть разрешение азербайджанской стороны. Если Турция вмешается в войну, все это будет проходить в рамках соглашений между двумя странами, и это не касается ни России, ни Франции или Ирана», — добавил аналитик.

Эксперт также отметил, что, присутствие боевиков РПК в Карабахе не новость для Турции.

«Начиная с 1980 года, мы знали об отношениях советской Армении с РПК. По сути РПК и АСАЛА – это два крыла терроризма, действующие в одной связке. Мы всегда знали о тренировочных базах РПК и на территории Армении, и на оккупированных территориях Азербайджана. Азербайджан проводит операции на своих территориях, и он очищает регион от террористических организаций», — сказал он.

Говоря об активности Франции и ее карабахской политике, Озер подчеркнул, что у этой страны теплые отношения с армянской диаспорой, она также поддерживает отношения с армянами Ливана и Сирии.

«Кроме этого, армяне Франции поддерживают и финансируют сепаратистов Карабаха, все это вынуждает Францию занимать проармянскую позицию. Макрон продолжает антитурецкую риторику и бросает разные фейки в СМИ, такие как сирийские боевики в Карабахе. Все эти обвинения беспочвенны, но Россия тоже подхватывает подобные фейки. Вообще нужно сказать, что Россия и Франция в ряде регионов выступают с одинаковых позиций против Турции. Макрон доживает свои последние дни в качестве президента Франции и понимает, что его время уходит, и поэтому он стал таким агрессивным», — подчеркнул эксперт.

По мнению турецкого политолога, наблюдаемая нейтральная позиция России к войне в Карабахе исходит из понимания того, что по итогам всей этой кампании власти Пашиняна придет конец.

«В политическом смысле, он уже практически не жилец. После Пашиняна придет к власти, скорее всего, Роберт Кочарян. А вот он уже скорее всего готов будет пойти на большее сближение с Россией вплоть до союзного государства, по примеру Беларуси. С Пашиняном подобное было невозможно, потому что он нацелился на сближение с ЕС и США. Поэтому, независимо от исхода сегодняшней ситуации, Россия станет главным выгодополучателем в армянской политике», — резюмировал он.