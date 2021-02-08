В Турции будет налажено производство российской вакцины «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) продолжает переговоры с турецкими партнерами о совместном производстве вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.
Как ранее сообщили РИА Новости в РФПИ, фонд подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в Турции российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и начал трансфер технологии. Как заявил РИА Новости председатель совета директоров турецкой фармкомпании VisCoran Озтюрк Оран, в Турции намерены наладить производство вакцины «Спутник V» от коронавируса как для собственных нужд, так и для экспорта.
«РФПИ имеет определенные договорённости с турецкими партнёрами. Правда, здесь надо понимать, что в каждой стране — и Турция не исключение — существует собственное законодательство, регулирующее порядок официальной регистрации импорта и использования медицинских препаратов, тем более изготовленных за рубежом. А в нашем случае это важно ещё и потому, что прорабатывается возможность совместного производства вакцины «Спутник V» в Турции. Так что соответствующая работа ведется, переговоры продолжаются, следите за новостями», — сказал собеседник агентства.
Применение вакцины «Спутник V» ранее было одобрено в 20 странах: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) и Ливане.