В Турции будет налажено производство российской вакцины «Спутник V»

Как ранее сообщили РИА Новости в РФПИ, фонд подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в Турции российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и начал трансфер технологии. Как заявил РИА Новости председатель совета директоров турецкой фармкомпании VisCoran Озтюрк Оран, в Турции намерены наладить производство вакцины «Спутник V» от коронавируса как для собственных нужд, так и для экспорта.

«РФПИ имеет определенные договорённости с турецкими партнёрами. Правда, здесь надо понимать, что в каждой стране — и Турция не исключение — существует собственное законодательство, регулирующее порядок официальной регистрации импорта и использования медицинских препаратов, тем более изготовленных за рубежом. А в нашем случае это важно ещё и потому, что прорабатывается возможность совместного производства вакцины «Спутник V» в Турции. Так что соответствующая работа ведется, переговоры продолжаются, следите за новостями», — сказал собеседник агентства.