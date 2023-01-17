Три человека погибли и еще 20 пострадали в результате ДТП в турецкой провинции Мерсин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Demirören.

Отмечается, что автобус с военными ехал из Мерсина в Нигде. По неясной причине автобус врезался во впереди шедший грузовик, в кузове которого находились металлические профили. В результате аварии автобус загорелся.

В аварии погибли три человека, еще 20 с различными травмами были доставлены в больницу. Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего ДТП.