В античном городе Перре, расположенном в турецкой провинции Адыяман, археологи обнаружили бронзовую грамоту возрастом почти две тысячи лет, сообщает Hurriyet Daily News.
По данным издания, пластина была вручена солдату по имени Кальцилий Антик, прослужившему в армии 20 лет. Он также получил римское гражданство и право на брак.
«Мы установили, что награда была вручена в 123 году нашей эры во время правления римского императора Адриана», — прокомментировал директор Адыяманского археологического музея Мехмет Алкан.
По его словам, ранее эксперты узнали, что всего было изготовлено 100 тысяч подобных грамот, но большинство потом были переплавлены.
«На данный момент в мире насчитывается 800 таких военных документов. Более 650 из них изучены. То, что последний из них был обнаружен здесь, — важное событие. На этом наградном знаке закончились наши раскопки в этом году», — подчеркнул Алкан.
Перре входил в пятерку крупнейших городов Коммагенского царства и сохранил свое влияние даже в римский период.