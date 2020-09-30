В Турции арестовали выходцев из Крыма за принадлежность к террористам

Суд турецкой Антальи арестовал двух выходцев из Крыма, Лимара и Османа Османовых, за принадлежность к террористической организации «Хизб ут-Тахрир»*, им грозит до 7,5 лет лишения свободы, сообщил РИА Новости адвокат арестованных Мустафа Коджаманбаш.

«Партия исламского освобождения» в ряде стран мира признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года. Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания «Всемирного исламского халифата».

«Лимар и Осман Османовы, крымские татары с украинским гражданством, прибыли в Турцию в 2014 году. Прокуратура требует приговорить их к 7,5 годам тюремного заключения за членство в организации «Хизб ут-Тахрир»*, хотя Конституционный суд Турции не признал ее террористической. Вместе с ними арестованы еще 12 граждан Турции по этим же обвинениям», — сказал собеседник агентства.