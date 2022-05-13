С недавних пор женскому населению Туркменистана запретили макияж, маникюр, окрашивание волос, облегающую одежду, а также джинсы и любые брюки. Вдобавок от женщин требуют носить платья традиционного широкого кроя и штаны с вышивкой. Замужние обязаны носить платки. Напомним, запреты на «красоту» начались в начале апреля с запрета на ботокс и нарощенные ногти.

К безоговорочному исполнению требований незамедлительно приступили учреждения и предприятия госсектора и учебные заведения. В результате женщины столкнулись с реальным риском быть уволенными за использование косметики. Между тем, наличие ботокса, коррекции губ и силикона в груди уже стали причиной увольнения с работы стюардесс государственной авиакомпании и проводниц поездов.

На улицах различных городов полиция контролирует внешность женщин. На улицах городов участились случаи произвольного задержания и штрафов из-за внешнего вида женщин.

После прихода к власти Сердара Бердымухамедова — сына бывшего президента, вмешательство в личную жизнь населения Туркменистана приобрело беспрецедентный размах.

В течение одного месяца жители страны столкнулись с различными преследованиями, в том числе полицейскими рейдами с целью выявления пар, проживающих совместно без официальной регистрации брака. Семейные пары задерживают на улицах, проверяют их свидетельства о браке и проводят с ними разъяснительные беседы о нравственности.

Под запрет туркменских властей также попали поездки на переднем пассажирском сиденье для женщин, а также белые свадебные платья. Кроме того, по утверждениям источников Азатлыка, в правительстве Туркменистана рассматривают вопрос о полном запрете на выезд женщин из страны.