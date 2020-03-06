В Тунисе террорист-смертник взорвал бомбу у посольства США

Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство у посольства США в столице Туниса. По данным агентства Business News, атака произошла около 6 марта 11:15 утра (14:15 по бакинскому) на одном из контрольно-пропускных пунктов дипломатического представительства.

Уточняется, что от полученных травм смертник погиб на месте.

Радиостанция Mosaique FM уточняет, что мужчина был на мотоцикле, а взрывное устройство располагалось на его поясе. По предварительным данным, пострадали пять сотрудников службы безопасности посольства.

О мотивах террориста не сообщается. (iz.ru)