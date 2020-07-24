В церквях Греции прошли траурные мероприятия в связи с открытием мечети Айя-Софья

Первая за 86 лет пятничная молитва в исторической мечети Айя-Софья в Стамбуле вызвала протесты в Греции.

В период совершения пятничной молитвы в мечети Айя-Софья, с колоколен церквей Греции доносился траурный звон, были совершены обряды, а также приспущены флаги.

В Салониках и Патры вознесли молитвы во имя «освобождения» мечети Айя-Софья.

Иероним II, Блаженнейший ерхиепископ Афинский и всей Эллады вечером вознесет молитву по Стамбулу.

Религиозные мероприятия в церквях Греции будут продолжаться всю ночь.

Греческие телеканалы вели прямую трансляцию с пятничного намаза в Стамбуле, называя молитву «трауром для христиан» и заявляя, что «Эрдоган выполнил обещанное».

Греческие власти ранее утверждали, что Турция не осмелится вернуть Айя-Софье статус мечети. (haberler.com)