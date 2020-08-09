В центре Минска начались столкновения протестующих с сотрудниками ОМОН

В этом районе после закрытия большинства избирательных участков собрались около 300 молодых людей, некоторые из них были задержаны. Группа из нескольких десятков протестующих попыталась отбить задержанных, но отступила. ОМОН пытается вытеснить собравшихся от Монумента победы в центре столицы и, по возможности, избегает применения силы. Участники акции протеста хлопают в ладоши, кричат: «Позор!», проезжающие мимо автомобили сигналят. Группы молодых людей по 40-50 человек в районе монумента пытаются обойти заслоны ОМОНа, продолжаются единичные задержания. Несколько групп ОМОН рассеял, но подходят новые. Милиция перекрыла Проспект Независимости, по которому проходил автопробег несогласных с результатами выборов, и прилегающие улицы.