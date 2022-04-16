Пять человек получили ранения в результате стрельбы в канадском Торонто.

Как передает ТАСС, об этом в субботу сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел в субботу ночью на одной из уличных парковок. По данным полиции, неизвестные из проезжавшего мимо автомобиля открыли стрельбу по группе мужчин. В итоге огнестрельные ранения получили пять человек в возрасте от 28 до 35 лет.

В настоящее время они находятся в больнице. По предварительной информации, их жизни вне опасности. Полиция ведет розыск стрелявших.