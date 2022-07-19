В Тегеране во вторник, 19 июля прошла церемония официальной встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообшает Агентство Анадолу.

Главу турецкого государства во дворце Садабад встретил президент Ирана Эбрахим Раиси.

Прозвучали государственные гимны Турецкой Республики и Исламской Республики Иран.

Президент Турции приветствовал строй почетного караула.

Затем начались переговоры глав государств в узком формате.

В состав турецкой делегации входят министр национальной обороны Хулуси Акар, глава МВД Сулейман Сойлу, глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр казначейства и финансов Нуреддин Небати, министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, министр молодежи и спорта Мехмет Мухаррем Касапоглу, глава Минторга Мехмет Муш, министр промышленности и технологий Мустафа Варанк, глава Национальной разведывательной организации (MİT) Хакан Фидан, руководитель Управления по связям администрации президента Фахреттин Алтун и пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.