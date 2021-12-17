Депутаты от Татарстана выступили против объявления всероссийского праздника в День окончания Великого стояния на Угре, сообщает издание «Подъем».

Так, депутат Госдумы Артем Прокофьев назвал эту инициативу ошибкой. По его мнению, неправильно поддерживать ее на всероссийском уровне.

«Я убежден, что нужно делать памятными именно те даты, которые объединяют нашу родину, а не могут породить дополнительный раздор», — подчеркнул он, добавив, что будет голосовать против.

В свою очередь первый замглавы комитета ГД по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов заявил, что «ни в коем случае принятием таких законопроектов заниматься не нужно». Он отметил, что законопроект об этой дате не первый раз пытаются провести через парламент.

Законопроект о праздновании в России Дня окончания Великого стояния на реке Угре внесли в Госдуму представители Калужской области, там этот праздник отмечают с 2017 года. Однако в Татарстане выступили против этой инициативы, указав, что праздник может «негативно отразиться на политической обстановке в России». 15 декабря 2021 года в комитете по обороне в Госдуме депутат Геннадий Скляр выступил с предложением сделать 11 ноября памятной датой на общероссийском уровне.

В России утверждают, что в 1480 году после «Стояния на Угре», закончилась эпоха т.н. Татаро-монгольского ига ордынских ханов войсками великого князя московского Ивана III и была обретена независимость Российского государства с центром в Москве.