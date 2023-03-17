В регионе Кагера на северо-западе Танзании пять человек умерли от неизвестной болезни.

Как передает #, об этом сообщило издание Arab News со ссылкой на Минздрав страны. Признаки неопознанного заболевания выявили у семи человек.

«Симптомы включают лихорадку, рвоту, кровотечения и почечную недостаточность», — указано в заявлении Минздрава страны. Заболевание, по данным ведомства, провоцирует неопределенная инфекция.

Главный инфекционист Танзании Тумаини Нагу уже заявила, что в область направили группу медиков для расследования медицинского инцидента.

«У пациентов и умерших взяты образцы, чтобы определить источник и тип болезни», — сообщила Нагу. В то же время медик призвала сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Беднейшие регионы мира, такие как Тропическая Африка, страдают от изменений климата. Среди прочего, ливни и наводнения провоцируют распространение инфекционных болезней.