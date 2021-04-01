В TƏBİB рассказали о закупке китайской вакцины посредством Турции

«Мы подключились к проекту, связанному с приобретением Азербайджаном в Китае 4 млн. доз вакцины «Coronovac» посредством Турции».

Об этом сообщила АПА руководитель Департамента по профилактике и контролю заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.

Она отметила, что третий этап испытаний вакцины «Coronovac» был проведен в Турции: «Турция взяла на себя проведение этих испытаний. Поэтому с учетом этого Китай предоставил Турции эти вакцины. Как вам известно, получить вакцины очень трудно. Это удается не каждой стране. Таким путем Турция приобрела напрямую вакцину у Китая. Мы присоединились к этому проекту посредством Турции. В рамках данного проекта будет продолжен процесс приобретения вакцин у Китая».

Руководитель департамента отметила, что наряду с этим, Азербайджан уже начал самостоятельно приобретать вакцины, заключив с Китаем договор на 5 млн. доз.