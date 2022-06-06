Президент Сербии Александар Вучич сегодня обратится к нации в связи с отменой визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Белград. Об этом в воскресенье сообщило Национальное телевидение республики.

Сообщается, что президент Сербии выступит с обращением к гражданам Сербии в вечерних новостях в 19:30 (21:30 по бакинскому) в связи с закрытием Болгарией, Северной Македонией и Черногорией своего воздушного пространства для самолета Лаврова.

В пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что глава российского дипведомства посетит с визитом Сербию 6-7 июня, в ходе которого были запланированы встречи с президентом этой страны, переговоры с министром иностранных дел, председателем Народной скупщины и патриархом Сербским. По словам дипломата, предполагалось, что стороны углубленно обсудят вопросы двустороннего политического и экономического взаимодействия, обменяются мнениями по ситуации в Балканском регионе, а также по актуальным международным проблемам. (ТАСС)

