Сегодня в связи с новогодними праздниками предприятиям общественного питания разрешат работать с 00:00 до 02:00 1 января 2022 года.

Это нашло отражение в постановлении Кабинета Министров по вопросам деятельности предприятий общественного питания, сферы услуг и вакцинации при особом карантинном режиме.

Согласно постановлению, торжества в местах проведения новогодних праздников должны быть организованы в соответствии с существующими правилами, требованиями и методическими инструкциями.

Общее количество гостей на торжествах не должно превышать 150 человек, а вместимость каждого зала должна определяться с учетом площади объекта проведения мероприятий. Все гости старше 18 лет, посещающие торжества с участием до 150 человек, должны быть вакцинированы против COVID-19 как минимум двумя дозами или иметь документ, подтверждающий иммунитет против COVID-19, либо сертификат о противопоказаниях к COVID-19. От гостей, участвующих в праздничных мероприятиях, не требуется использование средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Использование медицинских масок, перчаток и других средств индивидуальной защиты персоналом (кроме музыкантов) обязательно.

Владелец помещения или предприятия должен занести на портал «icaze.e-gov.az» не менее чем за 5 дней до даты проведения информацию о количестве гостей, залов для мероприятий, действующих на объекте, их вместимости и работниках объекта (включая временных сотрудников), о времени начала и окончания церемонии (не позднее 02:00).