В Судане на берегу Красного моря затонуло судно с почти 16 тыс. овец на борту, передает телеканал Sky News Arabia.

Отмечается, что причиной произошедшего стал перегруз. Судно «Бадр-1» первоначально было рассчитано на 9 тыс. голов, после модификации — на 12 тыс., а в момент ЧП на борту находилось 15 800 овец.

Груз предназначался для транспортировки в Саудовскую Аравию перед праздником Ид Аль-Адха (праздник жертвоприношения). Власти порта Суакин утверждают, что возможна крупная экологическая угроза для Красного моря.