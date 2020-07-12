В Судане разрешат употребление алкоголя не исповедующим ислам

Власти Судана разрешат употреблять алкогольные напитки всем, кроме граждан, исповедующих ислам, заявил министр юстиции страны Насреддин Абдельбари в интервью телеканалу «Судан»

«Ответ «да», если гражданин не исповедует ислам», — сказал Абдельбари, отвечая на вопрос о возможности упрощения сухого закона в стране.

Министр также отметил, что правительство приняло целый ряд законов, направленных на демократизацию страны и равноправие. В том числе введены поправки, связанные с назначением смертной казни. Теперь высшая мера наказания будет предусмотрена только за особо тяжкие преступления.