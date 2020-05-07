В стране приступили к выдаче пенсий за май

Осуществлена выдача пенсий по Сабаильскому, Ясамальскому, Бинагадинскому, Насиминскому, Гарадагскому, Низаминскому, Наримановскому, Хатаинскому районам Баку, а также по Нахчыванской Автономной Республике, городу Сумгайыту и Абшеронскому району.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.

Завтра будут выплачены пенсии по Хазарскому, Пираллахинскому, Сабунчинскому и Сураханскому районам Баку.

В ближайшие дни выплата пенсий будет производиться по другим городам и районам страны, а также государственным служащим, военнослужащим и лицам, имеющим специальные звания. 20 мая будут предоставлены пособия, стипендии и компенсации, а 28 мая — адресная государственная социальная помощь.

Таким образом, в период особого карантинного режима пенсии, пособия, стипендии и адресная помощь выплачиваются преждевременно.