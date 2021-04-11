В странах ЕАЭС могут ввести новые требования о самозатухающих сигаретах

Новые требования к сигаретам, согласно которым они должны быть самозатухающими, могут ввести на всем пространстве Евразийского экономического союза. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России в ответ на соответствующий запрос агентства, разработанные требования направлены на согласование.

«Проект распоряжения коллегии Евразийской экономической комиссии, устанавливающий требования к потребительской упаковке и информации, наносимой на упаковку табачной продукции, а также требования к воспламеняющей способности сигарет, выпускаемых в обращение на рынке государств-членов союза, направлен Минздравом России на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти», — сказали в пресс-службе.

| 2021-04-11T10:31:49+04:00 11 апреля 2021, 10:52|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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