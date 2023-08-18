Неизвестная женщина попыталась потушить горящий Коран во время акции сожжения священной книги в Стокгольме, организованной иракским мигрантом Салваном Момикой.

Как передает # со ссылкой на Газета.ru, об этом пишет шведская газета Aftonbladet.

По данным издания, сотрудники правоохранительных органов Швеции взяли женщину под стражу. Она бросилась с огнетушителем к демонстрантам и попыталась потушить горящую книгу.

17 августа издание сообщало, что правоохранители разрешили провести в Стокгольме новую акцию протеста с сожжением Корана у иранского посольства.